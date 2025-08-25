Tümgeneral Mescidi: Her türlü tehdide yanıt vermeye hazırız

İran Devrim Muhafızları Danışmanı Tümgeneral İrec Mescidi, Lübnan Hizbullahı’nın silahsızlandırılmasına yönelik planı “Amerikan-Siyonist projesi” olarak nitelendirdi ve ne Lübnan halkının ne de Hizbullah’ın bu planı kabul etmeyeceğini vurguladı.

Hizbullah’ın silahının, Lübnan halkının bu toprakları İsrail’in saldırılarına karşı savunması için gerekli olduğunu ifade eden Mescidi, silahsızlandırma tartışmalarının yeni bir konu olmadığını ancak asla uygulanamayacağını kaydetti.

Tümgeneral Mescidi, 12 günlük savaş sonrası silahlı kuvvetlerin hazırlık durumuna değinerek, düşmanların herhangi bir saldırı girişiminde İran’ın silahlı kuvvetlerinin tam güç ve hazırlıkla karşılık vereceğini açıkladı.