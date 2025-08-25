  1. Spor
Meclis Başkanı Galibaf’tan genç grekoromen güreş takımına tebrik

İran Meclis Başkanı Galibaf, gençler Grekoromen güreş milli takımının Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği birincilik başarısını tebrik etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, gençler Grekoromen güreş milli takımının Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği birincilik başarısını tebrik etti.

Galibaf mesajında, “Gençlerimizin rakipleri karşısında gösterdiği cesaret ve fedakârlık bir kez daha kendini gösterdi. Bu başarı, ülkemizin geleceğine ve gençlerimizin parlak yarınlarına olan güvenimizi artırıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan, aynı zamanda gençler serbest güreş milli takımının dünya üçüncülüğü başarısını da kutlayarak sporcular, antrenörler, takım yöneticileri ve ailelerini tebrik etti.

İran Genç Grekoromen Güreş Takımı, Bulgaristan’da düzenlenen şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplamda 117 puanla dünya şampiyonu oldu.

