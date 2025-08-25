İsrail güçlerinde psikolojik çöküş: İntihar vakaları artıyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi yakınındaki Sderot yerleşiminde görev yapan bir polis memuru intihar etti.

Adı açıklanmayan bir kaynağın aktardığına göre, hayatına son veren polis, 7 Ekim 2023’te gerçekleşen Aksa Tufanı Operasyonu sırasında Sderot Polis Merkezi’nde yaşanan çatışmalarda görev almış ve o tarihten bu yana Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ile mücadele ediyordu.

Haberde, polis memurunun özellikle saldırılarda ölen meslektaşlarının etkisiyle ağır psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. İsrail basını ayrıca, yılbaşından bu yana güvenlik güçleri içinde intihar edenlerin sayısının 22’ye çıktığını aktardı.

Uzmanlar, bu olayın savaşın başlamasından beri güvenlik birimleri ile kurtarma hizmetlerinde rapor edilen intihar vakaları ve ruhsal sorunlara dair vakalara bir yenisini eklediğine dikkat çekti. Öte yandan, gazilere psikolojik destek sunan kurumlar, TSSB, depresyon ve tükenmişlik nedeniyle yardım başvurularında “önemli bir artış” gözlendiğini bildirdi.

Kaynak: Yakıdoğu Haber