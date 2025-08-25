  1. Dünya
  2. Asya
25 Ağu 2025 16:08

Çin: Ukrayna'ya barış gücü göndermeyeceğiz

Çin: Ukrayna'ya barış gücü göndermeyeceğiz

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Ukrayna’ya barış gücü göndermeye hazır olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Ukrayna’ya barış gücü göndermeye hazır olduğuna dair basında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Basın toplantısı sırasında gazetecilerden biri, Alman basınında yer alan, Çin’in Ukrayna’ya barış gücü göndermeye hazır olduğu yönündeki iddiayı sordu.

Guo, “İlgili haber gerçeği yansıtmıyor” ifadesini kullandı.

Çinli diplomat, “Çin’in Ukrayna krizine ilişkin tutumu tutarlı ve net” diye kaydetti.

News ID 1929745

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler