Siyonist rejimin Gazze’yi işgal planının ayrıntıları ortaya çıktı

El Cezire’ye göre, Siyonist rejime ait medya organları, ordunun onayladığı Gazze şehrini işgal planının ayrıntılarını açıkladı.

Haberde, söz konusu planın Gazze şehrinin geniş çapta sivil tahliyesini içerdiği belirtildi. Siyonist rejim Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bu planı daha önce Gazze Tümeni’nde yapılan özel bir toplantıda onayladı. Son gelen bilgilere göre, işgal operasyonunun ilk aşaması başlamış durumda.

Planın İki Aşaması

Siyonist medya iddiasına göre plan iki ana aşamadan oluşuyor:

• Birinci aşama: Şehrin kara manevrasıyla kuşatılması.

• İkinci aşama: Esas operasyon; hava saldırılarının eşliğinde işgalci birliklerin yavaş yavaş şehre girmesi.

İlk değerlendirmeler, planın tamamen uygulanmasının yaklaşık dört ay süreceğini gösteriyor. Ayrıca, Gazze halkının en az iki hafta içinde geniş çapta tahliye edilmesi öngörülüyor.

Eyal Zamir daha önce, ordunun “Gidyon Arabaları” adı verilen operasyonun yeni aşamasına hazırlandığını açıklamıştı. Bu aşamanın amacı, Hamas’a yönelik saldırıları Gazze içinde derinleştirmek.

İbranice kaynaklara göre, yaklaşık 80 bin asker Gazze kuşatmasına katılıyor. Bu plan, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kabinesi tarafından onaylandı ve Gazze Şeridi’nin tamamen işgali için zemin hazırlıyor.

Siyonist kaynaklar ayrıca, ordunun geçen yıl 5 bin kadını muharip görevler için işe aldığını ve bunun geniş çaplı insan kaynağı açığını kapatmaya yönelik bir girişim olduğunu doğruladı. Buna rağmen, yedek askerlerde yıpranma sorunu devam ediyor ve aşırı dinci Harediler askerlikten kaçıyor.

İsrail ordusunun tahminlerine göre, orduda 12 binden fazla asker açığı bulunuyor. Siyonist ordu radyosu, Haredilerin askerlikte kullanılmamasının, mevcut asker açığı nedeniyle orduyu alternatif çözümler aramaya ittiğini bildirdi.

Araştırmacı Muhanned Mustafa, işgal planıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “İsrail ordusu siyasi liderlerin kararına fiilen boyun eğmiş durumda” dedi. Mustafa, operasyonun sonuçlarına dair ciddi endişelerin bulunduğunu, özellikle çok sayıda askerin ölmesi halinde iç cephedeki uzlaşmazlıkların artacağını ve bunun hem kabine hem de orduya karşı öfkeyi büyüteceğini belirtti.

Öte yandan, Siyonist rejim ordusu çarşamba günü, Gazze şehrinin işgali için operasyonun ilk aşamasının başladığını duyurdu ve on binlerce yedek askeri göreve çağırdı. Siyasi gözlemcilere göre, işgalci güçlerin Gazze’nin kalbine girmesi askerleri büyük tehlikeye atacak ve Netanyahu’nun bu adımı yenilgiyle sonuçlanacak bir kumar olacak.