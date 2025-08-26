Belçika'da gazetecilerden İsrail rejiminin Gazze'deki katliamlarına protesto

Kentin merkezindeki Mont Des Arts meydanında toplanan gazeteciler, Siyonist rejimin Gazze'deki saldırılarında son günlerde çok sayıda gazetecinin hedef alınmasını protesto etti.

"Gazetecilere yönelik katliama son verin", "Meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz", "Gazetecilik suç değildir" yazılı pankartlar açan gazeteciler, Siyonist rejimin soykırımını dünyaya duyururken katledilen meslektaşlarının isimlerini tek tek okudu.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri katil İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde şehit olan gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde öldürülen gazeteci ve medyada çalışanların isimlerinin yer aldığı bir liste yayımlandı.

Söz konu listeye göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde Siyonist İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 246'ya yükseldi.