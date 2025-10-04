İran: Siyonist rejim müsabakalardan men edilmeli

İran Spor Bakanı Ahmed Dünyamali, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırımı nedeniyle İsrail'in uluslararası uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi çağrısında bulundu.
Bakan Dünyamali’nin 57 İslam ülkesinin spor bakanlarına gönderdiği mektupta, Siyonist İsrail müsabakalardan men edilmesi için harekete geçilmesi istendi.
İranlı Bakan mektubunda İslam ülkeleri spor bakanlarını, "İslam ülkeleri birleşik spor cephesi" kurmaya ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin İsrail rejiminin spor faaliyetlerini askıya almasına karşı ciddi bir tavır almaya çağırdı.
