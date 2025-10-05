Gürcistan Başbakanı: AB Büyükelçisi Tiflis’teki şiddet eylemlerinden doğrudan sorumlu

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, Tiflis'teki şiddet eylemlerinden AB Büyükelçisini sorumlu tutarak, anayasal düzeni devirme girişimini desteklemekle suçladı.

Gazetecilere konuşan Kobahidze, “Biliyorsunuz, AB temsilcisi de dahil olmak üzere, yurtdışından bazı kişiler anayasal düzeni devirme girişimlerine doğrudan destek ifade etti. Bu bağlamda, Gürcistan'daki AB Büyükelçisi bu konuda özellikle sorumluluk sahibi. İyi niyet gösterin, çıkın, sokaklardaki her şeyi paylaşın ve şiddetle kınayın. Anayasal düzeni devirme girişimini destekleyen açıklamalar göz önüne alındığında, bu olaylardan onun doğrudan sorumluluğu bulunuyor. Bakalım tepkileri ne olacak" dedi.

İktidardaki ‘Gürcü Rüyası’ Partisi Genel Sekreteri Kaha Kaladze de protestocuların darbe girişiminde bulunmaya çalıştığını belirtti.