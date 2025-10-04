İran'ın Kabil Büyükelçisi: Afganistan'la ticarette artış sürüyor

İran'ın Kabil Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli, TOLO News'a verdiği demeçte, Tahran-Kabil ilişkilerini değerlendirdi.

Bikdeli, İran ile Afganistan arasındaki ticarette artışın devam ettiğini belirterek, ''Her iki taraf da mevcut kapasiteleri kullanarak transit yük geçişlerini hızlandırmaya çalışıyor’’ dedi.

Büyükelçi Bikdeli, ‘’Afganistan İran için sırf bir pazar olarak değil, komşu ve kardeş bir ülkedir’’ ifadesini kullandı.

ABD yaptırımlarının Afganistan ile ekonomik ilişkilerini etklemediğini belirten Bikdeli, ''İran’ın Çabahar Limanı ve Milak Sınır Kapısı da dahil olmak üzere transit güzergahlarının halen aktif olarak çalışıyor’’ diye konuştu.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Çabahar limanı, konumu itibariyle, Orta Asya ve Afganistan gibi ülkelerin ürünlerinin dünya piyasalarına açılması için çok büyük öneme haizdir.

ABD, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatının yapıldığı Sistan-Belucistan eyaletindeki Çabahar Limanı'nı muaf tutmuştu.

Geçtiğimiz ayda Trump yönetimi, Çabahar Limanı'na uygulanan yaptırım muafiyetini iptal etmişti.