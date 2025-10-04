Hamas'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz

Sultanbeyli'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesi hakkında, "Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik. Ardından MİT Başkanımızı Katar'a, Dışişleri Bakanımızı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdim. Dün akşam Sayın Trump'la olan telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas'ın Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı." dedi.

İsrail'in saldırılarını derhal durdurmasının bu bakımdan çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Tüm taraflar sorumluluk duygusuyla hareket ederse akan kanı dindirmenin ve barışı tesis etmenin mümkün olduğunun altını çizen Erdoğan, "Tek bir masumun daha ölmemesi ve Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.