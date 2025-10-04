Güney Afrika, Hamas'ın Gazze planına verdiği yanıtı olumlu karşıladı

Güney Afrika hükümetinden yapılan açıklamada, ''Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için sunduğu ateşkes planına yanıt vermesini memnuniyetle karşılıyoruz'' denildi.

Açıklamada, İsrail'den Filistinli siyasi tutukluları ve çocukları serbest bırakması istendi.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 11 bin 100 Filistinli tutuklu bulunuyor. İnsan hakları örgütleri, bu tutukluların birçoğunun işkenceye, açlığa ve tıbbi ihmale maruz kaldığını belirtiyor.

Uluslararası alanda Filistin davasının en güçlü savunucuları arasında bulunan Güney Afrika, 29 Aralık 2023’te İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) dava açmıştı. Pretoria yönetimi, İsrail’i 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal etmekle suçlamıştı.