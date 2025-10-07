Galibaf: İslam dünyasının Siyonist rejimle mücadelesi kültürel ve ideolojik bir savaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclis Ruhaniyet Grubu ve Sünni alimlerle yaptığı görüşmede, İslam dünyasının Siyonist rejimle mücadelesinin sadece fiziksel değil, kültürel ve ideolojik bir savaş olduğunu vurguladı.

Galibaf, “Onlar ideolojik bir inanca göre hareket ediyor, biz de kendi inançlarımız doğrultusunda adım atmalıyız” dedi.

İmam Humeyni’nin Filistin’in İslam dünyasının en önemli meselesi olduğunu söylediğini hatırlatan Galibaf, günümüzde Filistin’in tüm insanlığın önceliği haline geldiğini belirtti.

Galibaf, “Mücadele sadece silah ve mermiyle olmaz, sevgi, ahlak, akıl ve örgütlenmeyle kültürel bir direniş gerektirir” ifadelerini kullandı.

Son olarak, İslam devletlerinin ve milletlerinin bu konuda bilinçlendiğini, mücadelede devlet mekanizmalarına bağlı kalmadan tabandan hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

