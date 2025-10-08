Sırbistan lideri: İran ile ilişkileri geliştirmeye kararlıyız

İran’ın yeni Belgrad Büyükelçisi Muhammed Sadık Fazli, güven mektubunu Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e sunarak görevine başladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda İran’ın yeni büyükelçisini kabul etti.
Yeni Büyükelçi Muhammed Sadık Fazli’nin güven mektubunu teslim etmesinin ardından konuşan Vucic, İran'a Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı için teşekkür etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinin İran ile işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.
yorumunuz