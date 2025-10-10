Çin’den ABD'nin yeni İran yaptırımlarına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin yeni İran yaptırımlarına tepki göstererek, ''ABD'nin, Çin'e ait bir rafineriyi hedef alan İran petrol ticaretine yönelik yaptırımlarına karşılık, Çinli şirketlerin ve vatandaşların yasal haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağız’’ dedi.

Yaptırımların durdurulması çağısında bulunan Çinli Sözcü, ülkesinin enerji güvenliğini koruyacağını vurguladı.

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD, İran'ın enerji ihracatını hedef alan yaptırımlarını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) satışı ile sevkiyatını kolaylaştıran 50'den fazla kişi, şirket ve geminin yaptırım listesinde eklendiği kaydedildi.

Yaptırımların yüz milyonlarca dolarlık İran LPG'sini taşıyan bir ağ, gölge filo gemileri ile Çin merkezli bir ham petrol terminali ve bağımsız bir "teapot" rafineriyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, bu unsurların İran'ın petrol ve petrol ürünlerini ihraç ederek gelir elde etmesinde önemli olduğu vurgulandı.