Ateşkes konusunda Siyonist rejime güvenilmez

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma namazı hutbelerinde konuşan konuşan Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, AB dışişleri bakanları Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarına ilişkin ortak açıklamasına tepki göstererek, Fars Körfezi'ndeki 3 adanın "ülkenin ayrılmaz bir parçası" olduğunu söyledi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, ''Bu bildirinin hiçbir değeri yok ve Avrupalılara bu adaların İran'a ait olduğunu söylüyoruz. Bize Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği yapmalarını söylemeleri ise çok gülünç. İran’ın füze programı Avrupalılarla hiçbir ilgisi yok. Biz güçlüyüz ve daha da güçleneceğiz.'' dedi.

Gazze’de sağlanan ateşkes hakkında Hüccetül İslam Hac Aliekberi, ''Siyonistler belirlediği hedeflerine ulaşmadı. Hamas'ı yok etmekten bahseden rejim müzakere etmek zorunda kaldı. Ancak Siyonist düşmana güvenilmez ve direniş cephesindeki herkes dikkatli olmalı, Hamas ve İslami Cihad da eli tetikte olmalı.'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü almayı hak etmediğini belirten Hüccetül İslam Hac Aliekberi, ''Trump'ın kendisini bir barış elçisi olarak görmesi gülünçtür, çünkü Gazze'deki soykırımın ilk suçlusu ABD'nin kötü başkanıdır" diye konuştu.