İran'dan ABD'nin Karayipler'deki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden ABD'nin Karayipler ve Latin Amerika bölgesindeki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi.

ABD'nin istikrarsızlaştırıcı eylemlerinini ''bölgesel barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit'' olarak nitelendiren Bekayi, uluslararası hukuka uymadan saldırgan bir tutum izleyen ABD'nin tek taraflılığının yayılmasının küresel barış ve istikrara yönelik sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Sözcü Bekayi, ABD'nin Karayipler bölgesinnde balıkçı teknelerine yönelik saldırılarını ve Venezuela'nın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı güç kullanma tehdidini kınadı.

ABD'nin eylemlerinin BM Şartı ilkelerinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendiren Bekayi, BM Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi'nden ABD'nin BM'nin bağımsız bir üyesi olan Venezuela'nın içişlerine yasadışı olarak karışmasının yol açtığı tehlikeli durumu dikkate almasını istedi.

Venezuela, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini "acil" toplantıya çağıran bir mektup göndermişti.