  1. Ekonomi
10 Eki 2025 09:11

İran’da dolar güne nasıl başladı?

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.

Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 113 bin 285 seviyelerinde işlem gördü.

Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 115 bin 690 tümen olarak kayıtlara geçmişti.

