İran’da dolar güne nasıl başladı?

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.
Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 113 bin 285 seviyelerinde işlem gördü.
Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 115 bin 690 tümen olarak kayıtlara geçmişti.
