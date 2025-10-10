Türk Silahlı Kuvvetleri Gazze'ye gidecek mi?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Gazze için görev yapacak Görev Gücü'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) de yer alıp almayacağına ilişkin, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, ''Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır.” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile Tel Aviv arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını bildirmişti.