İsrail ateşkesi ihlal etti

Şahab Haber Ajansı’na göre, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının İsrail kabinesi tarafından onaylanmasının ardından, anlaşmanın resmen yürürlüğe girmesinin üzerinden yalnızca birkaç saat geçmesine rağmen, haber kaynakları İsrail işgal ordusunun anlaşmayı ihlal ettiğini ve Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.

El Cezire’ye göre, İsrail savaş uçakları Cuma sabahı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un kuzeyindeki bölgeleri eş zamanlı olarak hedef aldı.

El Cezire muhabiri, Gazze Şehri’nin doğusunda saldırıların devam ettiğini, hava bombardımanı ve topçu ateşi ile birlikte İsrail askeri helikopterlerinin de şehrin doğu bölgelerine ateş açtığını bildirdi.

İsrail savaş gemileri ayrıca Gazze Şeridi’nin merkezindeki Netzarim bölgesine yakın El-Raşid Caddesi boyunca Gazze’nin batı kıyılarına doğru ateş açtı.

Gazze Sivil Savunma Birimi, bölge sakinlerine, İsrail askerlerinin işgal ettiği bölgelere çekilme işlemi resmen tamamlanana kadar geri dönmemeleri çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Radyosu da, rejimin Gazze’deki askerlerinin yakında kararlaştırılan sarı bölgeye çekileceğini duyurdu.