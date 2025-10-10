İran'da Gazze için yardım kampanyası başlatıldı

İran Kızılayı tarafından ülke genelinde Gazze halkı için "Ellerimiz Gazze'nin yarını için umuttur. Enkaz ve kederin ortasında, hâlâ bir ışık parlayabilir'' temasıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Gazze'de ateşkes sağlandı

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde, Hamas ve İsrail rejiminin Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığı duyuruldu.

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bunun ardından Filistinliler Gazze'nin kuzeyine geri dönmeye başladı.

BM ve insani yardım ortakları ise, Gazze’ye gıda, su, tıbbi malzeme ve barınma desteğini hızla artırmak için hazır olduklarını duyurdu.