Trump'tan tuhaf açıklama: İran'a teşekkür ediyorum!

Her zaman İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'tan tuhaf bir açıklama geldi.

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre, Trump, Gazze anlaşmasını destekleyen İran'a teşekkür etti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi planının ilk aşaması üzerinde anlaştığını duyurmuştu.

Bu anlaşma, Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın katılımıyla, ABD’nin gözetiminde dört gün süren dolaylı müzakerelerin ardından sağlanmıştı.

Siyonist kabine de, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamıştı.