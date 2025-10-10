İran, Gazze’de soykırımın durdurulmasını sağlayacak her türlü adımı destekliyor

İran Hükümeti Sözcüsü Fatma Muhacirani, El Meyadin’e verdiği demeçte İran’ın her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirtti.

Muhacirani, Tahran’ın Gazze’deki soykırımın derhal durdurulmasına yol açabilecek her türlü adımı veya girişimi destekleyeceğini vurgulayarak, İran’ın işgal güçlerinin bölgeden çekilmesini, insani yardımların Gazze’ye girişini ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını sağlayacak her türlü girişimi desteklediğini bildirdi.

Hükümet sözcüsü, İran’ın Filistin halkına desteğinin yalnızca siyasi bir tutum olmadığını, aksine halkların kendi kaderini tayin etme hakkına olan inançtan kaynaklandığını söyledi.

Muhacirani, Filistin halkının direnişinin meşru olduğunu ve bu direnişin Filistinlilerin haklarının yeniden tesis edilmesi sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Gazze’deki suçların durdurulmasının yolun sonu olmadığını belirten Muhacirani, hükümetler ve uluslararası kurumların bu suçların faillerini yargılama sorumluluğuna sahip olduğunu bir kez daha vurguladı.