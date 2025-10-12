İran-Haşdi Şabi işbirliği Tahran’da ele alındı

Haşdi Şabi komutanı Falih el-Feyyad Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan ile görüştü.

Görüşmede Feyyad, Tuğgeneral Radan'ı İran Polis Haftası dolayısıyla tebrik ederek, dost ve kardeş ülke İran’ın her zaman Irak halkının yanında yer aldığını söyledi.

İran ve Irak arasında çeşitli alanlardaki yakın işbirliğine değinen Feyyad, sınır güvenliği ile bilgi paylaşımı alanlarında ve özellikle sınır kapılarında güvenlik ve polis işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tuğgeneral Radan da, Haşdi Şabi güçlerinin Irak’ta düzenlenen Erbain törenlerinin güvenliği için yürüttüğü çalışmaları takdir etti.