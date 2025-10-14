Erakçi’den ABD Başkanı Trump'ın barış teklifine yanıt

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın bu baharda nükleer bomba yapmanın eşiğinde olduğunu ileri süren ABD Başkanı Trump’ın İran'ın barışçıl nükleer programı hakkındaki iddialarına tepki gösterdi.

Erakçi'nin, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ''ABD Başkanı’nın yanlış bilgilerden etkilendiği artık apaçık ortada. Bu iddia tamamen büyük bir yalan ve ABD istihbarat teşkilatının da doğruladığı gibi, kendisine bununla ilgili hiçbir kanıt olmadığı söylenmeliydi.

Trump, Beyaz Saray'a girerken ABD halkına ve dünyaya, İsrail rejiminin ABD liderlerine yönelik tekrarlanan hilelerini durduracağına dair söz verdi, ayrıca ABD ordusunun, yıllardır ABD'nin İran'la nükleer diplomasi sürecini de başarısızlığa uğratan savaş kışkırtıcıları tarafından tasarlanan sonsuz savaşlara dahil olmayacağına dair söz verdi.

Sayın Başkan, Batı Asya'daki gerçek zorba, uzun zamandır ABD’ye baskı yapan ve onu sömüren, asalak gibi yaşayan aynı aktördür.

Bu durumda akıllara şu soru geliyor: Sadece 4 ay önce İran'daki sivil yerleşim yerleri ve konutları da bombalayan birinin uzattığı zeytin dalına nasıl güvenebiliriz?

Bu suç niteliğindeki saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binden fazla İran vatandaşı hayatını kaybetti. Bitmek bilmeyen savaşları körükleyen ve savaş suçlularının yanında yer alan birine barış başkanı demek zor. Trump ya barış başkanı ya da savaş başkanı olabilir, aynı anda ikisi birden olamaz.’’ ifadelerine yer verildi.

Bakan Erakçi ayrıca, İran’ın her zaman saygılı ve karşılıklı diplomatik iletişime hazır olduğunu söyledi.

