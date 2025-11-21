  1. Dünya
İsrail ateşkesin başından bu yana Lübnan'da 331 kişiyi katletti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kasım 2024't ilan edilen ateşkesten bu yana İsrail saldırıları sonucu 331 kişinin şehit olduğunu duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail rejiminin saldırıları sonucu 331 kişinin şehit olduğunu, 945 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ateşkes anlaşması

Siyonist İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail rejimi arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İşgalci ordu, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

