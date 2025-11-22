  1. Spor
22 Kas 2025 13:25

İtalyanlar Siyonis İsrail'e kırmızı kart gösterdi

İtalya’nın Bologna kentinde, Basketbol Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 12'inci haftasındaki Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv müsabakası öncesinde Siyonist takım protesto edildi.

Bologna kentinde bu akşamki maç öncesinde binlerce kişi şehir merkezindeki Maggiore Meydanı'nda bir araya gelerek, İsrail rejimi takımlarının uluslararası spor müsabakalarında mücadele etmesine, dolayısıyla Maccabi Tel Aviv takımının bu akşam maça çıkmasına tepki gösterdi.

Ulusal basına yansıyan bilgi ve görüntülere göre, protestocular, "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi açarak, Gazze’de Filistinlilere karşı soykırım yapan İsrail’in spor müsabakalarından men edilmesini istedi. Göstericiler, "Filistin’e özgürlük" slogan attı.

Kentteki yürüyüş sırasında, Lame Caddesi'nde bazı göstericilerle güvenlik güçleri arasında olaylar çıktı.

Güvenlik güçleri, olaylara tazyikli su sıkarak müdahale ederken, bazı göstericilerin de çöp kutularıyla bariyerler kurduğu ve meşalelerle karşılık verdiği görüldü.

Olaylar sebebiyle bazı caddelerin savaş alanına döndüğü belirtildi.

