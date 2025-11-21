İran ürünleri Türkmenistan'da sergilendi

Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin Nebitdağ kentinde düzenlenen özel fuar 20 Kasım'da açıldı.

Gülistan eyaletinin ihracat imkânlarını konu alan özel fuar, Nebitdağ kentindeki çok fonksiyonlu alışveriş merkezinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuar, Gülistan eyaletinin ihracat potansiyelini ortaya koymak ve iki komşu ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.

Gülistan eyaletinin valisi Ali Asger Tahmasebi de ithalat fuarını ziyaret etti.

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen fuar yarın sona erecek.