G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika'da başladı

Güney Afrika’nın ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı.

Zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Afrika'daki ilk zirve

Kıtada düzenlenen ilk G20 Zirvesi’ne Afrika Birliği (AfB) ilk kez daimi üye olarak katılım gösteriyor.

Zirvede AfB'yi Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf temsil ediyor.

Zirveye katılım

Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'nin Afrika'daki ilk zirvesine bu yıl ev sahibi ülke tarafından aralarında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Vietnam'ın da aralarında bulunduğu 16 ülke davet edildi.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulunuyor.

Çin'i Başbakan Li Çiang'ın, Rusya’yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin'in temsil edeceği zirvede Arjantin ve Meksika, dışişleri bakanlarıyla temsil ediliyor.

ABD ise "beyazlara yönelik şiddet olayları" gerekçesiyle toplantıya katılmayacağını açıkladı. Ancak Güney Afrika'nın BRICS'teki konumu ve yıllar içinde değişen pozisyonu da kararda etkili.