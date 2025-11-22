  1. Spor
"Israel-Premier Tech" bisiklet takımı ismini değiştirdi

Siyonist rejime bağlı "Israel-Premier Tech" bisiklet takımı, Filistin destekçilerinin baskısı nedeniyle ismini değiştirme zorunda kaldı.

Fransa Haber Ajansı’nın (AFP) aktardığına göre, bu sezon yol bisiklet yarışında, Filistin yanlısı protestolarla karşı karşıya kalan “Israel Premier Tech” bisiklet takımı, yaptığı açıklamada adını NSN (Never Say Never) olarak değiştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, NSN markasının İsviçre’de bu takım adına tescil edileceği ve bu hafta bir hazırlık kampı düzenleneceği belirtildi. Takım, önümüzdeki haftalarda da yeni markasıyla Barselona ve Girona (İspanya) bölgelerinde yarış takvimine devam edecek.

Daha önce, Kanada merkezli Premier Tech şirketi, bu siyonist rejime bağlı bisiklet takımına verdiği mali desteği tamamen kestiğini duyurmuştu.

Premier Tech, Gazze savaşının ortasında “Israel Premier Tech” takımının uluslararası yarışlara katılımına karşı düzenlenen geniş çaplı protestolar nedeniyle, artık bu takımı finanse etmeyeceğini bildirdi.

Son aylarda, büyük uluslararası yarışların parkurlarında “Israel Premier Tech” takımı, Gazze’deki soykırıma karşı çıkan protestocuların doğrudan hedefi olmuştu.

