21 Kas 2025 15:17

Ehli Beyt dostları Samarra kentine akın etti

Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) şehadet yıldönümü öncesi Ehli Beyt dostlar, "Askeriyeyn” olarak adlandırılan Samarra kentindeki kutsal türbeye akın etti.

Samarra; Necef, Kerbela ve Kâzımeyn şehirlerinin yakınında bulunan Irak’ın turistik dört şehrinden biridir.

Bu kent Hz. İmam Ali Naki (a.s) ve Hz. İmam Hasan Askeri’nin (a.s) türbelerinin buradaki varlığı nedeniyle meşhur olmuştur.

Hz. Fatıma Matem Günü ne zaman?

Hz. Fatıma (sa) bi’setin 2. yılının 20 Cemadiyessani gününde dünyaya geldi ve hicretin 11.yılında 3 Cemadiyessani gününde ise şehit oldu.

Hz. Fatıma Matem Günü 2025 yılında 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. 

