Erakçi: Lübnan’ın iç işlerine karışmıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X’te Arapça bir paylaşımda Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Raci’nin kendisini müzakereye davet ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

“Değerli dostum Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Raci, MTV Lebanon’a verdiği röportajda beni müzakereye davet etti.

Biz Lübnan’ın iç işlerine müdahale etmiyoruz ancak İran ile Lübnan arasındaki ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan her türlü diyaloğu memnuniyetle karşılarız.

Üçüncü bir ülkeye ihtiyaç yok. Meslektaşım Yusuf’u Tahran’a davet ediyorum ve eğer ben Beyrut’a davet edilirsem memnuniyetle kabul ederim.”