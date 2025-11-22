  1. Siyaset
22 Kas 2025 07:29

Erakçi: Lübnan’ın iç işlerine karışmıyoruz

Erakçi: Lübnan’ın iç işlerine karışmıyoruz

Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan’ın iç işlerine karışmadıklarını, ancak İran ile Lübnan arasındaki ikili ilişkileri ilerletmeye yönelik her türlü görüşmeye açık olduklarını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X’te Arapça bir paylaşımda Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Raci’nin kendisini müzakereye davet ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

“Değerli dostum Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Raci, MTV Lebanon’a verdiği röportajda beni müzakereye davet etti.

Biz Lübnan’ın iç işlerine müdahale etmiyoruz ancak İran ile Lübnan arasındaki ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan her türlü diyaloğu memnuniyetle karşılarız.

Üçüncü bir ülkeye ihtiyaç yok. Meslektaşım Yusuf’u Tahran’a davet ediyorum ve eğer ben Beyrut’a davet edilirsem memnuniyetle kabul ederim.”

Erakçi: Lübnan’ın iç işlerine karışmıyoruz

News ID 1932326

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler