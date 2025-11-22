  1. Dünya
  2. Ortadoğu
22 Kas 2025 10:08

Ensarullah’tan Suudi Arabistan’a uyarı

Ensarullah’tan Suudi Arabistan’a uyarı

Yemen Ensarullah Hareketi yetkilileri, Suudi Arabistan'ı, ABD ve Siyonist rejimin planları doğrultusunda bu ülkeye karşı yeni bir savaş başlatmanın sonuçları konusunda uyardı.

Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu üyesi Abdullah en-Naimi, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Arap-Amerikan-Siyonist koalisyonuyla başlattığı sekiz yıllık saldırılardan ders almadığını vurguladı.

O dönemde Yemen’in bir tane bile füzesi olmadığını belirten en-Naimi, “ABD, Bin Selman’ı bu çatışmanın içine sürükleyecek ve Netanyahu’yu yüzüstü bırktığı gibi sonra onu da kendi haline bırakacaktır” dedi.

Ensarullah Siyasi Bürosu’nun bir diğer üyesi Ali el-Kahhum ise şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan, Yemen’deki yeni gerçekleri bir devlet olarak kabul etmelidir. Yemen devrimi, bu halkın iradesinden doğmuştur.”

Kahhum sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barışa giden yol açıktır ve Suudi Arabistan barış konusunda ciddiyse kapıları açıktır. Barış; saldırıların durdurulması, işgalin sona ermesi, ablukanın kaldırılması, hasar gören bölgelerin yeniden inşası ve esirlerin serbest bırakılmasıyla sağlanır. O zaman Yemenliler sorunlarını dış müdahaleler olmaksızın, sakin ve istikrarlı bir ortamda çözebilir.”

News ID 1932332

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler