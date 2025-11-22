Ensarullah’tan Suudi Arabistan’a uyarı

Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu üyesi Abdullah en-Naimi, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Arap-Amerikan-Siyonist koalisyonuyla başlattığı sekiz yıllık saldırılardan ders almadığını vurguladı.

O dönemde Yemen’in bir tane bile füzesi olmadığını belirten en-Naimi, “ABD, Bin Selman’ı bu çatışmanın içine sürükleyecek ve Netanyahu’yu yüzüstü bırktığı gibi sonra onu da kendi haline bırakacaktır” dedi.

Ensarullah Siyasi Bürosu’nun bir diğer üyesi Ali el-Kahhum ise şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan, Yemen’deki yeni gerçekleri bir devlet olarak kabul etmelidir. Yemen devrimi, bu halkın iradesinden doğmuştur.”

Kahhum sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barışa giden yol açıktır ve Suudi Arabistan barış konusunda ciddiyse kapıları açıktır. Barış; saldırıların durdurulması, işgalin sona ermesi, ablukanın kaldırılması, hasar gören bölgelerin yeniden inşası ve esirlerin serbest bırakılmasıyla sağlanır. O zaman Yemenliler sorunlarını dış müdahaleler olmaksızın, sakin ve istikrarlı bir ortamda çözebilir.”