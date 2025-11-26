Gine-Bissau'da Cumhurbaşkanlığı yakınlarında silah sesleri duyuldu

RIA Novosti'nin haberine göre, Afrika ülkesi Gine-Bissau'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu.

Bu olay, ülkede yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden sadece 3 gün sonra meydana geldi.

Seçim sonrası Gine Bissau'da siyasi kriz

Gine-Bissau cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önde gelen iki adayı - görevdeki Umaro Sissoco Embalo ve baş rakibi Fernando Dias - resmi sonuçlar açıklanmadan önce zaferlerini ilan ettiler.

Seçim sonrası Gine Bissau'da patlak veren siyasi kriz devam ediyor.