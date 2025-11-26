Batı, Saddam rejimine kimyasal madde tedarik ettiği için hesap vermeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Üye Devletler 30'uncu Konferansı'na katıldı.

Konferans sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Erakçi, "Batı ülkeleri Saddam rejimine kimyasal madde tedarik ettiği için hesap vermeli. Batı’nın Saddam rejimine kimyasal medde sağlayan Avrupalı şirketler ve kişiler için yürüttüğü soruşturma sürecindeki belirsizlik hala devam ediyor" dedi.

Erakçi, “Batı ülkelerin yürüttüğü soruşturmaların sonuçları İran’a henüz bildirilmedi” ifadesini kullandı.

Saddam rejimi ordusunun kimyasal saldırılarından etkilenen İranlı ve Iraklı mağdurlara tazminat ödenmesi gerektiğini vurgulayan Erakçi, “Bize göre yapılan mahkemeler yeterli değil. Bu eylemlerin failleri cezalandırılmalıdır." açıklamasını yaptı.

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları da eleştiren Erakçi, bu tedbirlerin kimyasal mağdurların tedavisi üzerindeki etkisinin ele alınması gerektiğini belirtti.

Haziran 1988’de Saddam rejiminin Baas ordusu İran’ın batısında yer alan Serdeşt kentine kimyasal bombalarla saldırdı. Kimyasal bombardımanda 110 kişi şehit düştü, 8 bin kişi zehirli ve ölümcül kimyasal gazlardan etkilendi.