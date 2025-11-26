Ermenistan Parlamentosu Başkanı: Azerbaycan'ı ziyaret etmeye hazırım

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, gazetecilere yaptığı açıklamada Azerbaycan ile olası ziyaretleri değerlendirdiğini söyledi.

Simonyan, Azerbaycanlı mevkidaşını Ermenistan’a davet etmeyi planladığını ve uygun bir davet gelmesi halinde Azerbaycan’ı ziyaret etmeye hazır olduğunu belirtti.

“Henüz davet gelmedi ancak böyle bir davet olursa, bunu değerlendireceğim” ifadelerini kullanan Simonyan, iki ülke arasındaki diplomatik temasların önemine işaret etti.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi konusu

Simonyan, Azerbaycan’ın Mayıs 2026’da Erivan’da düzenlenmesi planlanan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmama kararına da değindi.

Simonyan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşmesinde, bu kararın Ermenistan ile bağlantılı olmadığının kendisine iletildiğini ve bilgiyi kendi cumhurbaşkanları adına paylaşmasının istendiğini aktardı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Barış Anlaşması görüşmeleri sürüyor

Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan ise, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin devam ettiğini, ancak anlaşmanın imzalanması için belirlenmiş bir tarih bulunmadığını açıkladı. Safaryan’a göre taraflar süreç boyunca düzenli temas hâlinde ve görüşmeler genel olarak normal seyrediyor.