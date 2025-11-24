  1. Kültür
24 Kas 2025 09:25

Nuri Bilge Ceylan İran’a gelecek

Türk sinemasının ünlü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, İran’da düzenlenecek 43. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin açılış törenine katılacak.

Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan, önümüzdeki aylar İran’da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Fecr Film Festivali'nin jüri başkanı seçildi.

43. Uluslararası Fecr Film Festivali Genel Sekreteri Ruhullah Hüseyni, “Nuri Bilge Ceylan Asya sinemasının sermayesi ve Cannes Altın Palmiye ödülünün sahibini jürimize davet ettik ve açılış törenini onunla yapacağız.” dedi.

Hüseyni, “İran-Türkiye Kültür Yılı'ndayız ve festivalde ‘Türk Sineması İncelemesi’ adlı bir bölüm olacak. Türk sineması üzerine bir oturum düzenleyeceğiz. Türkiye ile sinema alanındaki işbirliği bizim için çok önemli ve yıllar önce aramızda bir kültürel mutabakat zaptı imzalandı ve bu mutabakat zaptını canlandırmaya çalışıyoruz. Bu konuda Türkiye Büyükelçisi ile bir görüşme yaptık” ifadelerini kullandı.
 

