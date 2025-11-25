Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama meydana geldi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde yer alan Şanlıurfa Adliyesi binasında patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Patlama ve çıkan yangın üzerine bölgeye hızla çok sayıda güvenlik, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralanan adliye personeline, sağlık birimlerince ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adliye Binası tahliye edildi

Güvenliği sağlamak amacıyla adliye binasının tamamı boşaltıldı ve tedbir amaçlı tahliye işlemi gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri, depoda çıkan yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmasını tamamladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şanlıurfa adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabit Katibimiz yaralanmış, bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." açıklamasında bulundu.