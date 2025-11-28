İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Nijer ve Mali dışişleri bakanları ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ekber Hürevinejad, Nijer ve Mali Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunarak, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin dostluk mesajlarını ve davetini onlara iletti.

Hürevinejad, Nijer’in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda bazı Avrupa ülkeleri tarafından sunulan İran karşıtı karara verdiği olumsuz oydan dolayı teşekkür ederek, bunu Nijer Cumhuriyeti hükümetinin ilkesel ve sömürgecilik karşıtı politikasının bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüsrevineja ayrıca, İran’ın, Batı Afrika’daki bu dost ülke ile kapsamlı ilişkileri geliştirme yönündeki temel politikasını vurguladı.

Nijer Dışişleri Bakanı Bakari Yao Sangare ise, İranlı mevkidaşının davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke ilişkilerini mükemmel ve kardeşçe olarak tanımladı.

Sangare, geçen yıl Nijer Başbakanı’nın Tahran’a gerçekleştirdiği ziyareti ikili ilişkilerin geliştirilmesinde bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, İran’ı Nijer’in güçlü bir dostu olarak gördüğünü ifade etti ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin, siyasi ilişkilerin yüksek seviyesine uygun biçimde genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin özel temsilcisi, Mali Dışişleri Bakanı Abdallah Diop ile yaptığı diğer bir görüşmede, Erakçi’nin davet mektubunu ileterek, İran’ın bu Afrika ülkesi ile dostane ilişkiler ve ekonomik işbirliğini kapsamlı şekilde geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Abdallah Diop da İranlı mevkidaşının davetini almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İran’ı ülkesi için yakın bir dost olarak nitelendirdi ve Mali’nin İran ile ekonomik, sanayi ve kültürel işbirliğine dair ortak komisyon düzenlemeye hazır olduğunu açıkladı.