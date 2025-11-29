İnsanların refahı ve sağlığı Batılı ülkeler için önemli değil

İran'ın Bender Abbas kentinde düzenlenen bir etkinlinkte konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, "Batılı ülkeler için insanların sağlığı ve refahı önemli değil, 12 günlük savaşta saldırıların hedef aldığı ilk yerler, halka hizmet eden öncelikli noktalar oldu. Örneğin, yalnızca radyoizotop üretmek amacıyla kullanılan ve Tahran reaktörünün ihtiyaç duyduğu enerjinin %20'sini karşılayan yakıt üretim fabrikası saldırıya uğradı." dedi.

İslami şöyle devam etti:

"İran'ın nükleer endüstri alanında seçtiği yol, toplumun refahını artırma potansiyeline sahip ve bir ülkeyi uluslararası alanda öne çıkarabilecek yeni teknolojilerin sonsuz bir kaynağını sunmaktadır. Batılı ülkeler, İran gibi bir ülkenin bu kapasiteye sahip olmasını istememektedir. Ancak, Allah'ın izniyle bu potansiyel halkın hizmetine sunulmuş ve biz de bunu geliştirmeye kararlıyız".