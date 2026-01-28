ABD'nin İran'a karşı gerilimi tırmandırmasının nedeni Çin'le ekonomik çatışmada dengesini kaybetmesi

Strateji hukuku uzmanı ve uluslararası hukuk araştırmacısı Cihad Saad, Sputnik'e demecinde ABD'nin İran'a karşı gerilimi tırmandırmasının nedeninin, ‘ABD'nin Çin ile ekonomik çatışmada dengesini kaybetmesinden ve Amerikan sanayisinde Çin lehine oluşan dengesizliğin ardından hegemonya ve güce istek duyması’ olduğunu ve bunun istikrarsızlığın devamının habercisi olduğunu söyledi.

“Amerika Birleşik Devletleri, kağıt üzerinde önleyici bir zafer elde etmedikçe savaş başlatmaz, hesaplamalar başarılı bir saldırıya işaret ediyorsa onu gerçekleştirebilir” diyen Saad, Washington'un İran'a doğrudan saldırma ihtimalini, öncelikle ‘İran rejimini devirmeyen herhangi bir saldırının onu sadece güçlendireceği’ gerekçesiyle dışladı.

İran rejimini zayıf olarak gösteren bir pazarlama kampanyası yürütülüyor, oysa bu rejimi devirmek ABD ve İsrail'in kırk yılı aşkın süredir hedefi olmuştur.

Arap ülkelerinin bu meseleye ilişkin tutumunu da yorumlayan uzman, "Arap-İran yakınlaşması sadece taktiksel bir mesele değil, stratejik bir tercih ve hayatta kalmanın bir koşuludur" ifadelerini kullandı.