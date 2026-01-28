ABD’li yetkililerin tehditleri bizi korkutmuyor

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmed Vahidi, bu sabah Tahran Üniversitesi’nde düzenlenen Şehit Çemran Bilim Festivali'nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Vahidi, 12 Günlük Savaş'ın şimdiye kadar gerçekleşmiş en modern savaş olduğunu belirterek, “ABD’li yetkililerin tehditkar açıklamaları bizi korkutmuyor” dedi.

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün İran hakkındaki bir raporuna atıfta bulunan Tuğgeneral Vahidi, "İran son yıllarda savunma alanında güçlü ivme kazandı” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Vahidi, İran'ın savunma gücünün düşmanın askeri operasyonlarını riskli hale getirdiğini söyledi.