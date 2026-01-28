ABD’de Somali asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar’a spreyli saldırı(+video)

Bir izleyici Omar'a, şırınga ile henüz içeriği bilinmeyen bir sıvı madde püskürttü.

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, püskürtülen sıvının, kimyasal bir maddeye benzer ekşi bir kokusu olduğunu söyledi.

Saldırının ardından Omar'ın konuştuğu salonu derin bir koku kapladı.

Bir izleyici Omar'a, şırınga ile henüz içeriği bilinmeyen bir sıvı madde püskürttü.

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, püskürtülen sıvının, kimyasal bir maddeye benzer ekşi bir kokusu olduğunu söyledi.

Saldırının ardından Omar'ın konuştuğu salonu derin bir koku kapladı.