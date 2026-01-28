  1. Dünya
ABD’de Somali asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar’a spreyli saldırı(+video)

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'a, Minneapolis Belediyesi'nde ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte saldırı düzenlendi.

Bir izleyici Omar'a, şırınga ile henüz içeriği bilinmeyen bir sıvı madde püskürttü.

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, püskürtülen sıvının, kimyasal bir maddeye benzer ekşi bir kokusu olduğunu söyledi.

Saldırının ardından Omar'ın konuştuğu salonu derin bir koku kapladı.

Azar MAHDAVAN

