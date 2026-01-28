  1. Dünya
Maliki'den Trump'a sert tepki: Sonuna kadar devam edeceğim

Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’ın iç işlerine karışmasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan seçilmesi halinde Irak'a yardımı tamamen durduracaklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’ın iç işlerine karışmasına tepki göstererek, “Sonuna kadar devam edeceğim” dedi.

Şii Koordinasyon Çerçevesi de Trump’ın Nuri Maliki’ye yönelik açıklamalarını “Irak’ın iç işlerine açık bir müdahale” olarak niteledi ve Maliki’yi değiştirmeyeceklerini vurguladı. 

Şii Koordinasyon Çerçevesi, oy çokluğuyla Nuri Maliki’yi Irak Başbakanlığına aday göstermişti.
 

