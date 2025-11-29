Hizbullah'tan Papa 14. Leo'ya mektup

Hizbullah’ın ülke topraklarına yapılan herhangi bir saldırganlık veya işgale karşı Lübnan ordusu ve halkının yayında olduğunu vurgulayan mektupta, “Hizbullah olarak bir arada yaşamaya ve uzlaşıya dayalı demokrasi, iç güvenlik ile istikrarın sağlanması ve aynı zamanda ulusal egemenliğin korunması ve desteklenmesi konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz.

Siyonist İsrail ve destekçilerinin vatanımız Lübnan'a uyguladığı baskı ve askeri saldırılara karşı Sayın Papa’nın tutumunu özellikle dikkate alıyoruz.

Ülkemiz ile halkımızın üzerinde egemenlik kurup ulusal karar alma mekanizmalarımızı ve yasal kurumlarımızın yetkilerini kendi çıkarları doğrultusunda gasp etmeye çalışan yabancı müdahalelere karşı koymak meşru hakkımızdır” ifadelerine yer verildi.

Siyonist İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırılarının "açık bir soykırım" olduğunun altı çizilen mektupta, "Gazze'de son 2 yıldır süren trajedinin, işgalci Siyonistlerin Filistin halkının toprak, vatan ve kendi kaderini tayin hakkını gasbetmelerinden kaynaklanıyor." denildi.

İsrail'in bazı büyük devletlerden sınırsız destek gördüğüne dikkat çekilen mektupta, Lübnan'a yönelik saldırıların "kabul edilemez olduğu ve kınandığı" ifade edildi.

Mektupta, Lübnan'ın maruz kaldığı zulüm ve saldırılar karşısında Papa'nın "adalet ve hakkaniyeti savunan bir tutum" sergileyeceğine dair beklenti dile getirildi.

Hizbullah lideri Naim Kasım da, Roma Katolik Kilisesi Lideri Papa Leo'nun Lübnan ziyaretini memnuniyetle karşılamıştı.