Gazze’de şehit sayısı 70 bini geçti

Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında Filistinli şehit sayısı son 48 saatte 2 kişi artarak 70 bin 100’e yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, son verileri paylaşarak, enkaz altından çıkarılan cenazeler ve yeni can kayıplarına ilişkin bilgileri açıkladı.

Açıklamaya göre, son 48 saatte 1'i yıkıntı altından olmak üzere 2 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ise 354 kişi şehit düştü, 906 kişi yaralandı ve 606 kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı. Ayrıca Adli Tıp Kurumu’nun 21–28 Kasım tarihleri arasında tamamladığı çalışmalar neticesinde toplam can kaybına 299 kişi daha eklendi.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda toplam şehit sayısı 70 bin 100’e, yaralı sayısı ise 170 bin 983’e ulaştı.