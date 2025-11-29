Hakan Fidan yarın İran'a gelecek

Türk medyasında çıkan haberlere göre; Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve diğer üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Fidan'ın İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde; 2014 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) çatısı altında ikili ilişkilerin kurumsal yapısını daha da işlevsel hale getirme olanaklarını ele alması, bu çerçevede YDİK 9'uncu toplantısının hazırlıklarını gözden geçirmesi bekleniyor.

Ticari ilişkiler ve nükleer program masada

Güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulaması beklenen Hakan Fidan'ın, ulaştırma ve bağlantısallık meseleleri ile sınır ticaret merkezlerinin altyapı ve inşa çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik çabaları ele alması öngörülüyor. Fidan'ın gündeminde; 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak gayretlerin artırılması ihtiyacı, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla diyalog ve iş birliğinin devamı başlıkları yer alacak. Fidan, ayrıca Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüm bulunmasına destek verdiğini muhataplarına iletecek.

İsrail'in saldırıları da gündemde

Fidan'ın, İsrail'in saldırgan tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğunu ve Suriye'nin istikrarının tüm bölgenin güvenliği açısından taşıdığı önemi vurgulaması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin son kararı, mevcut ateşkesin muhafazası ve Gazze'nin yeniden imarı hakkında istişarelerde bulunması beklenen Fidan'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı şekilde sona erdirilmesinin esas olduğunu muhataplarına ifade etmesi öngörülüyor. Fidan'ın, Güney Kafkasya'da huzur ve istikrarın muhafazası için ortaya konan çabaların sürmesi gerektiğini kaydetmesi, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde tırmanan ihtilafın yatıştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.