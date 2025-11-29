İran-Türkiye ticaretinde yeni adım; Yasuc-İstanbul ekonomik işbirliği derinleşiyor

Kohgiluye ve Buyerahmed eyaletinden Türkiye’de bulunan İran ticaret heyeti, bu sabah İstanbul Ticaret Odası yetkilileri ile yaptığı görüşmede, İstanbul ve Yasuc ticaret odaları arasında iş birliğinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Kohgiluye ve Buyerahmed eyaleti Ekonomik İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı Seyyid Ehsan Askeri, bu toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret ederek, İstanbul toplantısının ve eyalet ekonomi heyetinin hedefinin ortak çıkarların elde edilmesi olduğunu söyledi.

Eyaletin farklı alanlardaki kapasitesini açıklayan Seyyid Ehsan Askeri, Türk yatırımcıların bölgeye yatırım yapması için eyaletin tam destek verdiğini belirterek, Türkiye’nin İran’ın en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Yasuc Ticaret Odası Başkanı Abdullah Gubadi ise, iki ülke arasındaki tarife sisteminin istikrarlı olmasının eyaletin ihracatında sıçrama sağlayacağını belirterek, İstanbul ve Yasuc ticaret odalarının karşılıklı kapasite ve ihtiyaçları belirleyerek ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için uygun zemin oluşturabileceğini vurguladı.

Gubadi ayrıca iki oda arasında resmi bir iş birliği anlaşmasının imzalanmasının, ticari ilişkilerde yeni bir dönemi başlatacağını ifade etti.

Gubadi, “Kohgiluye ve Buyerahmedli üreticilerin, İran Ticaret Danışmanı’nın takibi ve İstanbul Ticaret Odasının desteğiyle İstanbul’daki uluslararası fuarlara katılması, eyaletin ihracat kapasitesini önemli ölçüde artırabilir”dedi.

Kohgiluye ve Buyerahmed Sanayi, Maden ve Ticaret Genel Müdürü Seyyid Emir Teymur Museviyan, ekonomik iş birliğinin stratejik yollarını açıklayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için iki taraflı para anlaşması, 2025-2030 İran-Türkiye yol haritası, ortak sanayi projeleri, resmi iş birliği anlaşmaları (MOU) ve ticari yeşil koridor oluşturulması gibi adımların zorunlu olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı da İran ekonomi heyetini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iki ülke arasındaki köklü ekonomik ilişkileri hatırlattı ve Hürremşehr, Tahran, İsfahan, Şehrikurd ve Tebriz dahil olmak üzere diğer İran odalarının Türkiye’deki sürekli varlığını olumlu değerlendirdi.

Gıyasettin Ahmet Koca, Kohgiluye ve Buyerahmed eyaletinin önemli ekonomik kapasitelere sahip olduğunu belirterek, Yasuc Ticaret Odası ile araştırma, ekonomik ve ticari iş birliğinin İstanbul Ticaret Odasının planlamasında yer aldığını söyledi.

Koca, Türkiye ticaret heyetinin 2025 Tahran Expo fuarın katılımına işaret ederek, Türkiye’nin İran’ın çeşitli sanayilerine hâkim olduğunu ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı da Yasuc heyetinin katılımını değerli bir fırsat olarak nitelendirerek, İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapı olduğunu ve komşu ülkeler içinde İran ile ticari etkileşimlerin genişletilmesinin Türkiye’nin ticaret politikasında öncelik olduğunu vurguladı.

Toplantının sonunda, İstanbul ve Yasuc Ticaret Odası başkanları, yakın gelecekte resmi iş birliği anlaşmasının imzalanması ve ortak uzmanlık toplantıları ile çevrim içi oturumların düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.