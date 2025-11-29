  1. Dünya
29 Kas 2025 14:12

Fas'ta Filistin halkıyla dayanışma eylemi

Fas'ın çeşitli kentlerinde "Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Fas'ın çeşitli kentlerinde "Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Katılımcılar, Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarını kınadı.

Tam 78 yıl önce, 29 Kasım 1947'de aldığı kararla İsrail'in, Filistin topraklarına hukuksuz şekilde yerleşmesine zemin hazırlayan BM, 2 Aralık 1977 ve 12 Aralık 1979'da aldığı iki kararla da 29 Kasım'ın "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.

BM Genel Kurulunun 29 Kasım 1977 tarihinde yaptığı oturumda alınan kararla Filistin sorununun çözümüne destek amacıyla 1978'den bu yana her yıl 29 Kasım, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

