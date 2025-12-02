İran’ın diğer ülkelerle savunma işbirliği sürekli gelişmekte

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu öncesi yaptığı konuşmasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen büyük “Sahend 2025” terörle mücadele tatbikatına değinerek, “İran’ın diğer ülkelerle savunma alanındaki işbirliği ve ortak terörle mücadele adımları sürekli olarak ilerliyor ve bunun operasyonel sonuçları, İran’ın düşmanlarının şerrinin ortadan kaldırılmasında ve terör örgütlerinin dağıtılmasında ortaya çıkacaktır” dedi.

Meclis Başkanı ayrıca, “Bu tatbikatın düzenlenmesi, sultacı güçlere önemli bir mesajdır ve bağımsız ülkelerin küresel adaletsizliklere karşı kendilerini savunma konusunda ciddi bir iradeye sahip olduğunu göstermektedir” ifadesini kullandı.