2 Ara 2025 10:29

Ayetullah Hamanei'den Pezeşkiyan'ın yardımcısına başsağlığı mesajı

Ayetullah Hamanei meydana gelen ağır trafik kazasınd eşini kaybeden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Saghab İsfahani'ye başsağlığı mesajı gönderdi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei  Germsar–Tahran otoyolunda meydana gelen ağır trafik kazasınd eşini kaybeden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Saghab İsfahani'ye başsağlığı mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Saghab İsfahani'nin eşi, Germsar–Tahran otoyolunda meydana gelen ağır trafik kazasında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısının üç çocuğu ve kayınpederi ise çeşitli yaralanmalarla Germsar'daki tıp merkezine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Saghab İsfahani'nin kızının dün beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.



